Мужчине, убившему свою семью и совершившему смертельное ДТП, объявлено подозрение

В Харькове мужчине, совершившему убийство своей семьи и смертельное ДТП, объявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении 20-летнему мужчине по факту умышленного убийства трех человек, среди которых малолетний ребенок (п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины), по факту незаконного завладения транспортным средством ( ч. 3 ст.289 УК Украины) и по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 16 июля 20-летний мужчина в квартире по ул. Метростроителей в Харькове убил свою 10-летнюю сестру, мать и 71-летнего дедушку. Всех трех человек он много раз ударил ножом. После этого подозреваемый вызвал такси, украл у водителя автомобиль и уехал, а впоследствии еще и совершил смертельное ДТП.

Прокуроры будут ходатайствовать об избрании для злоумышленника меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, подозреваемого в убийстве семьи задержали патрульные полицейские. Он был в окровавленной одежде и с ножом. Причиной совершения убийств парень назвал то, что в него " вселился Люцифер ".