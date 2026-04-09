Мужчину избили ногами во время "мероприятий оповещения": что говорят в полиции (видео)

Инцидент с ТЦК и полицией на Львовщине / © скриншот с видео

В селе Рудковцы Стрыйского района на Львовщине во время мероприятий оповещения, которые проводили работники ТЦК с участием полицейских, мужчину жестоко избили ногами.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно мужчину, лежащего на земле, а над ним стоят трое других людей. Один из них наносит лежащему удары ногами, не позволяя встать на ноги.

На другом видео мужчину заталкивают в легковой автомобиль. Возле автомобиля мужчина и женщина, которые пытаются общаться с работниками ТЦК и полицейскими, но их грубо отталкивают.

В комментариях к видео утверждают, что одним из участников этой ситуации был заместитель начальника сектора реагирования патрульной полиции Жидачева.

В полиции Львовской области подтвердили этот инцидент, отметив, что он произошел в среду, 8 апреля, в Стрыйском районе «во время проведения мероприятий оповещения».

Также в сообщении говорится, что среди участников этого события были двое сотрудников полиции.

«Проводится служебное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям правоохранителей», — сообщили в полиции, отметив, что гражданин, к которому были применены неправомерные действия, от написания заявления отказался.

