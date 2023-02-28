Мужчину, которого судят в Луцке за коллаборационизм, мобилизовали в ВСУ

Подозреваемый в коллаборационизме не явился на заседание суда, ведь его мобилизовали в ряды ВСУ.

В Луцком горрайонном суде рассматривают дело подозреваемого в коллаборационизме мужчины, который добровольно согласился занять "должность" в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории. По этому делу уже состоялось несколько заседаний, ни на одно из которых подсудимый не явился. Как впоследствии выяснилось, его мобилизовали в ряды ВСУ.

Как информирует "Аверс", мужчина согласился занять "должность" не связанную с выполнением административно-хозяйственных функций в оккупационных органах, созданных на временно захваченной территории. Известно, что подсудимый заключил соглашение о признании виновности, но, как выяснилось, на предыдущие заседания он не являлся.

Мужчину мобилизовал Шевченковский районный центр комплектования и социальной поддержки Харькова 6 февраля. Его призвали в ВСУ защищать Донецкую и Луганскую области.

Соответствующую справку получил суд в Луцке, и она вызвала удивление. Судья Ярослав Артыш поинтересовался, сообщены ли органы комплектования о том, по какой статье судят мобилизованного и выясняла ли прокуратура, следователи, как может лицо вообще быть причислено с такой статьей в Вооруженные силы.

Подсудимому по инкриминируемой статье грозило лишение права занимать определенные должности на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В конце концов суд вынес решение, остановив судебное производство до момента, когда мужчина не освободится из армии. Тогда рассмотрение дела будет продолжено.

Напомним, в Черкасской области будут судить 33-летнего мужчину, который проигнорировал повестку. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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