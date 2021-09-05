Мужчину, который исчез по пути из Кирилловки, пришлось освобождать из рабства

Мужчину, который исчез по пути из Кирилловки, пришлось освобождать из рабства

Родные решили не обращаться в полицию и оплатили за мужчину "выкуп".

Больше месяца родные искали пропавшего родственника из Тернопольской области, который уехал на заработки из Кирилловки в Запорожской области в Мелитополь и исчез. Мужчина сам позвонил домой и сообщил, что его держат в заложниках, поэтому пришлось за него заплатить "выкуп".

О невероятной истории спасения пишет издание " Риа Мелитополь ".

Издание отмечает, что разыскивали 35-летнего Виталия Харчука, который перестал выходить на связь дорогой в Мелитополь, еще с 16 июля.

"Сестра пропавшего мужчины сообщила об этом в полицию. К поискам подключились и волонтеры. Однако разыскать его в Мелитополе и окрестностях не удалось", — пишет издание.

Позже стало известно, что Виталий был вывезен в деревню в Херсонской области и попал в настоящее рабство, где его вместе с другими людьми заставляли работать бесплатно. Об этом мужчина рассказал родным сам, когда смог попросить у кого-то из селян телефон и позвонил к близким.

Как стало известно изданию, родственники мужчины решили не обращаться в полицию, а поехали в херсонское село, где за денежное вознаграждение, забрали Виталия домой.

Занимается ли полиция поиском тех, кто держит в заложниках людей, пока не известно.

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