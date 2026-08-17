Мужчину, который пережил расстрел и пытки, мобилизовали: что ответили в ТЦК

В Черниговской области мобилизовали Николая Куличенко / © ТСН.ua

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В Черниговской области призвали в войско мужчину, который в начале полномасштабной войны пережил российский расстрел и пытки.

О мобилизации Николая Куличенко на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады сообщила его сестра.

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Выжил после пыток, расстрела и могилы: в Черниговской области мобилизовали Николая Куличенко

По ее словам, в 2022 году оккупанты три дня издевались над Николаем и двумя его братьями. Впоследствии мужчин расстреляли и сбросили в общую яму. Братья Николая погибли на месте, а ему самому, несмотря на пулевое ранение и сломанные ребра, удалось выбраться из могилы и спастись.

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После перенесенного Куличенко проходил длительное лечение и психологическую реабилитацию. Впрочем, как отмечает сестра, ему так и не подтвердили официальный статус пребывания в российском плену, из-за чего у мужчины не было юридических оснований для отсрочки.

Николая мобилизовали 26 июня 2026 года. В Черниговском областном ТЦК и СП уверяют, что действовали согласно законодательству.

Временный исполняющий обязанности начальника ОТЦК Михаил Хомчук заявил, что на момент доставки в военкомат Куличенко не имел оформленных документов об отсрочке, а военно-врачебная комиссия признала его пригодным к службе.

Мобилизация в Украине: последние новости

Напомним, экс-полицейского Ивана Приходько, приговоренного в 2023 году к 4 годам заключения за непреднамеренное убийство 5-летнего Кирилла Тлявова в 2019 году, мобилизовали в ВСУ.

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По словам его адвоката Виктора Чевгуза, Приходько был призван 19 марта, и сейчас он находится в Донецкой области, вероятно, в одном из батальонов беспилотных систем. Поэтому защита требует приостановить рассмотрение дела на время войны или выделить его в отдельное производство. В то же время сам Приходько уже подал рапорт на увольнение как отец троих детей.

Представительница семьи погибшего мальчика считает мобилизацию попыткой избежать наказания, поскольку сроки давности по статье об убийстве по неосторожности истекли, а апелляция может отменить приговор по хулиганству.

Семья Тлявовых планирует обжаловать приказ о призыве в Минобороны. Прокуратура проверяет факт службы Приходько, после чего Киевский апелляционный суд определит, продолжать ли заседание, в частности дистанционно, или поставить рассмотрение дела на паузу.

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