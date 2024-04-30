Мужчину на улице пригласили в ТЦК: он принял неожиданное решение

В Ивано-Франковской области к испытательному сроку приговорили мужчину, получившего повестку, однако он почти год скрывался от мобилизации. На суде он заявил, что готов служить.

Об этом говорится в приговоре Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области от 26 апреля 2024 года.

По данным суда, 6 марта 2023 года мужчину признали годным к службе в армии. 9 марта он должен был прийти в военкомат для отправки на военную службу, однако год избегал мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он сообщил, что на улице его остановили сотрудники полиции и ТЦК и пригласили в военкомат. Когда он туда пришел, то ВВК признала его годным к службе в армии и ему дали повестку.

Однако он "не появился в указанный день и время до территориального центра для отправки в воинскую часть, поскольку он проживает с мамой и бабушкой, которая болеет сахарным диабетом и в день, когда он должен был прибыть для отправки в воинскую часть бабушке стало очень плохо и он остался ей помогать. Состояние ее здоровья не улучшалось и в ноябре 2023 года ее госпитализировали с инсультом. Он в то время определил для себя приоритет уход за больным родным человеком, а потому так и не появился в ТЦК".

Мужчина подчеркнул, что ему стыдно за свой поступок и он готов идти защищать Украину. Он просил не лишать его свободы, чтобы он мог мобилизоваться.

"Чувствует стыд за свое поведение по уклонению от мобилизации, желает исправить ситуацию и готов стать на защиту Родины, а потому просит учесть это и не лишать его свободы", - говорится в приговоре суда.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы. Этот приговор суд заменил на 1 год и 6 месяцев испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Хмельницкой области мужчина не явился в ТЦК из-за похмелья.

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