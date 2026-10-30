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- Украина
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Мужчину обвиняют в изнасиловании 4-летнего племянника: жуткие подробности дела
В Днепропетровской области состоится суд над мужчиной, которого обвиняют в изнасиловании четырехлетнего племянника. За инкриминируемые преступления ему грозит пожизненное заключение.
В Днепропетровской области 34-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в сексуальных преступлениях в отношении четырехлетнего племянника и изготовлении детской порнографии. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По версии следствия, в течение 2025–2026 годов мужчина неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении своего племянника. Это происходило, когда мальчик оставался у бабушки и дедушки без родителей. Обвиняемый ждал, пока родственники заснут, после чего совершал противоправные действия и фиксировал их на телефон.
В апреле 2026 года в ходе обыска правоохранители обнаружили более 9 тысяч фотографий и 2,6 тысячи видеофайлов с детской порнографией. Экспертизы подтвердили, что на части этих материалов запечатлен малолетний племянник мужчины.
С апреля 2026 года обвиняемый находится под стражей без права освобождения под залог.
Прокуроры по делам несовершеннолетних Днепропетровской областной прокуратуры уже направили обвинительное заключение в суд. Мужчине инкриминируются изнасилование, сексуальное насилие, развратные действия в отношении малолетнего и преступления, связанные с детской порнографией. По этим обвинениям ему грозит пожизненное заключение.
Отметим, что в соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве предстанет перед судом 38-летний местный житель, которого обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками и изнасиловании ребенка.