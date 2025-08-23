Мужчину обязали вернуть более 70 тысяч гривен пенсии: в чем причина

Деньги

В Харькове суд обязал местного жителя вернуть Пенсионному фонду 70 347 гривен переплаты пенсии по инвалидности. Выплаты осуществлялись от июня 2023 года, однако право на них мужчина потерял задним числом.

Об этом сообщило издание «На пенсии».

Как выяснилось, в июне 2023 года харьковчанину была назначена пенсия по инвалидности на основании заявления и медицинских документов. Однако в ноябре 2024 года расширенная медико-социальная экспертная комиссия пересмотрела его состояние и отменила инвалидность с датой отсчета еще с 12 июня 2023 года. Таким образом, все начисления после этого дня оказались неправомерными.

За период с июня 2023-го по июль 2024 года возникла переплата в более 70 тысяч гривен. Пенсионный фонд Харьковской области требовал вернуть средства добровольно, однако мужчина этого не сделал. В ведомстве отметили, что переплата возникла не из-за ошибки работников ПФУ, а из-за отсутствия у ответчика законных оснований на получение выплат.

Киевский районный суд Харькова встал на сторону Пенсионного фонда и обязал мужчину вернуть государству средства. В решении указано, что пенсия была выплачена не из-за счетной ошибки органа, а вследствие нарушения со стороны ответчика, который продолжал получать деньги после потери права на них.

По словам эксперта по пенсионным вопросам Сергея Коробкина, подобная практика применяется регулярно. Согласно закону, излишне выплаченные пенсии могут быть возвращены как добровольно, так и взысканы по решению Пенсионного фонда или суда.

