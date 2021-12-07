Мужчину подбросило вверх и перекрутило в воздухе: в Виннице водитель сбил пешеходов на зебре

К счастью, мужчина и женщина отделались только ушибами.
В Виннице, возле вокзала, водитель сбил людей. Мужчина и женщина двигались по пешеходному переходу, когда на них на скорости налетела иномарка.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 7 декабря.
Момент удара зафиксировали камеры слежения. Он был настолько сильным, что мужчину подбросило вверх и перекрутило в воздухе. На видео видно, как после этого мужчина приподнялся и побежал к женщине. Ей повезло больше — автомобиль задел ее только боком.
На место прибыли медики и патрульные. Мужчина и женщина отделались только ушибами. Их отвезли в больницу, однако через несколько часов выписали. Водитель был трезв, на него копы составили только админпротокол — за то, что не предпочел пешеходам в движении.
Напомним, в Нежине вблизи остановки общественного транспорта мусоровоз сбил ребенка. От полученных телесных повреждений 6-летняя девочка погибла.
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