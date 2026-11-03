Мужчину повалили на асфальт во время проверки документов в Чернигове: что говорят в полиции

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Чернигове во время совместных мероприятий по уведомлению мужчина отказался предоставить документы для проверки и сопротивлялся правоохранителям. В соцсетях распространили видео, где видно, как его силой кладут на асфальт.

Полиция подтвердила инцидент и сообщила о составлении административного протокола, передает Суспильне.

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В Чернигове мужчину силой положили на асфальт: что говорят в полиции

После распространения видео в соцсетях ситуацию прокомментировали в полиции Черниговской области. По информации правоохранителей, мужчину остановили для проверки документов во время совместных мер по уведомлению. Однако он отказался их оказать и сопротивлялся полицейским.

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«В Чернигове во время совместных мероприятий по уведомлению мужчина отказался предоставить документы для проверки и сопротивлялся полицейским», — сообщили Суспильному в полиции Черниговской области.

На опубликованном видео видно, как мужчину силой кладут на асфальт. Полиция не предоставила дополнительных объяснений по поводу обстоятельств применения силы.

По информации полиции, на мужчину составили административный протокол по статье 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях — «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского».

«Санкция статьи предусматривает штраф от восьми до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо общественные работы, либо исправительные работы, либо административный арест на срок до пятнадцати суток», — объяснили Суспильному в полиции.

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Отдельно в пресс-службе патрульной полиции Черниговской области подчеркнули, что патрульные к инциденту не привлекались и на месте не находились.

Мобилизация в Украине — последние новости:

Напомним, ТСН.ua ранее рассказывал, что общий мобилизационный возраст в Украине начинается с 25 лет. Однако мужчин в возрасте 18–24 лет также могут призвать, если они имеют статус военнообязанных. Это, в частности, бывшие «ограниченно пригодные», выпускники военных кафедр и уволенные сотрудники полиции и других силовых структур.

Также правительство готовит изменения в правила мобилизации и бронирования. Премьер-министр Сергей Корецкий анонсировал новую модель взаимодействия государства и бизнеса, которая должна предусматривать более понятные правила бронирования и прогнозируемое вовлечение работников в армию. Работу над сменами планируют завершить до 1 декабря.

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