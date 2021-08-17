Мужчину разбудили полицейские: в Херсоне женщине вернули детей, оставшихся с отцом

Мать волновалась за детей, которые остались без присмотра.

В Херсоне 36-летняя женщина позвонила в полицию и попросила проверить ее двух детей, которые остались дома с ее мужем.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Женщина объяснила, что сейчас находится в больнице с младшим ребенком, а сын и дочь остались дома с мужем, который не отвечает на телефонные звонки. Трубку взяла старшая дочь и рассказала, что они не могут разбудить отца, который перед этим употреблял алкогольные напитки.

В квартире полицейские обнаружили 13-летнюю девочку и ее 2-летнего брата. 43-летний мужчина в это время спал. Полицейские разбудили мужчину, у которого были все признаки сильного алкогольного опьянения.

Он не мог встать с постели, ничего не мог объяснить.

Правоохранители отвезли детей к матери.

О событии будет сообщено работникам ювенальной превенции и в службу по делам детей для проверки условий проживания и воспитания детей в семье.

Ранее стало известно, что в Белгород-Днестровском женщина оставила своего годовалого ребенка в службе по делам детей, чтобы иметь возможность рассчитаться с кредитом, который взяла на развлечения.

А в Геническе (Херсонская область) женщина в нетрезвом состоянии ходила по улице с ребенком и все время падала. Горе-мать получила от патрульных протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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