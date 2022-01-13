Мужчину, разыскиваемого в Одесской области, нашли повешенным

Предварительная квалификация происшествия – самоубийство.
В Одесской области обнаружили повешенным 71-летнего жителя Балты.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Правоохранители отметили, что мужчину разыскивали как без вести пропавшего. В Подольске его обнаружили повешенным без видимых признаков насильственной смерти.
Предварительная квалификация произошедшего – самоубийство, однако окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, в Кривом Роге повесился мужчина, а вслед за ним его мать. Перед этим женщина позвонила полиции и написала предсмертную записку.
А в Киеве прохожие обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями.
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