Мужчину с ампутированными конечностями судили за уклонение от мобилизации: как наказали

Мобилизация 2025 / © коллаж ТСН.ua/pixabay.com

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В Полтавской области мужчину, которому ампутировали стопы, судили за уклонение от мобилизации.

Об этом передает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на материалы судебного дела.

Как отмечается в материалах дела, житель Полтавщины 24 августа 2024 получил повестку и должен был прийти в ТЦК 26 августа. Однако он уклонился от призыва. В то время с ногами у мужчины еще не было проблем.

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Сам фигурант дела рассказал, что как раз в то время из-за отравления попал в больницу, где его нашел участковый и отвел в ТЦК.

В военкомате ему вручили повестку на отправку на 26 августа 2024 года, однако мужчина не прибыл в ТЦК. Утверждает, что из-за плохого самочувствия. Кроме того, он считал себя непригодным к военной службе из-за недостатков зрения и проблем с сердцем.

В марте 2025 г. он обморозил ноги, впоследствии ему ампутировали нижние конечности, в настоящее время он не может самостоятельно передвигаться.

Мужчина также пожаловался, что его жена перенесла недавно инсульт и тоже нуждается в посторонней помощи. Кроме того, пара вместе воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

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Поскольку уклонение от мобилизации было прежде, чем мужчина потерял конечности, суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы. Однако, в конце концов, житель Полтавщины освобожден от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок 1 год.

Ранее сообщалось, что работник ТЦК до смерти забил мобилизованного, от которого отказались несколько частей.