Мобилизация в Украине. Иллюстративное изображение / © Дмитрий Лубинец facebook

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В Херсонской области мужчину с инвалидностью с детства, которого суд еще в 2005 году признал недееспособным, по решению военно-врачебной комиссии (ВВК) признали пригодным к военной службе. Ранее его задержали сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и вывезли в неизвестном направлении.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в посте в социальных сетях.

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По словам Лубинца, инцидент произошел летом в одном из сел Херсонской области. Сотрудники ТЦК и СП задержали мужчину и увезли его в неизвестном направлении.

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В то же время он имеет инвалидность с детства, которая была ему присвоена пожизненно еще в 1999 году. Кроме того, в 2005 году суд официально признал мужчину недееспособным.

Несмотря на эти обстоятельства, военно-медицинская комиссия приняла решение о его пригодности к прохождению военной службы.

Как отметил омбудсмен, этой осенью к нему обратился близкий человек этого мужчины и сообщил о сложившейся ситуации.

«Как при наличии многолетних, документально подтвержденных обстоятельств, касающихся состояния здоровья, и судебного решения о недееспособности смогли принять такое заключение?!» — возмутился Лубинец.

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Что требует омбудсмен

После обращения Лубинец направил правоохранительным органам сообщение о возможном совершении уголовного правонарушения. По его словам, сведения об инциденте уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 366 Уголовного кодекса Украины — служебный подлог.

Кроме того, уполномоченный направил в Министерство обороны письмо реагирования. В нем он требует принять предусмотренные законодательством меры и решить вопрос об увольнении этого человека с военной службы.

Лубинец подчеркнул, что подобные случаи нарушения прав граждан во время мобилизации недопустимы, а должностные лица не могут игнорировать документы об инвалидности и судебные решения, прикрываясь служебными полномочиями.

«Мобилизация не означает вседозволенность!» — подчеркнул омбудсмен, добавив, что будет реагировать на каждый подобный случай.

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Напомним, мужчину, которого в 2015 году сняли с воинского учета, принудительно доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, а затем направили на военно-врачебную комиссию. По его словам, медицинский осмотр длился всего 15 минут, после чего его признали годным к военной службе, не проведя надлежащего обследования.

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