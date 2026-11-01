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Дата публикации
Категория
Украина
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Мужчину с отсрочкой не выпустили за границу из-за брата: что решил суд

Мужчина с отсрочкой от мобилизации пытался уехать за границу вместе с матерью с инвалидностью, однако получил отказ из-за поступка своего брата.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

В Украине мужчине, который имел отсрочку от мобилизации, отказали в выезде за границу вместе с матерью с инвалидностью II группы. Причиной стало то, что его брат раньше сопровождал женщину за границу, но сам в Украину не вернулся. Муж обжаловал решение пограничников и выиграл суд.

Об этом говорится в решении Запорожского окружного административного суда по делу № 280/8636/26, пишет "Судебно-юридическая газета".

Почему мужчину не выпустили за границу

22 июля 2026 года мужчина вместе с матерью прибыл в пункт пропуска "Могилев-Подольский". Он имел отсрочку от мобилизации и предоставил документы, подтверждающие инвалидность матери, родственные связи и совместное проживание.

Однако во время проверки пограничники выяснили, что 24 июля 2025 года женщина уже уезжала за границу с другим сыном, который по ее возвращении остался за пределами Украины.

В ГНСУ сослались на правила, согласно которым мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, сопровождающие лиц с инвалидностью, обязаны вернуться в Украину не позже них.

Именно из-за нарушения этого правила братом истцу отказали в пересечении границы.

Что решил суд

Муж обратился в суд, настаивая, что имел все необходимые документы и законные основания для выезда.

Суд согласился с его доводами. В частности, установил, что нарушение, допущенное предыдущим сопроводителем, не может являться основанием для запрета выезда другому человеку, имеющему на это законное право.

Кроме того, суд подчеркнул, что отсрочка от мобилизации и право на пересечение государственной границы – разные правовые основания. В этом случае мужчина подтвердил право сопровождать мать с инвалидностью.

В результате Запорожский окружной административный суд признал отказ пограничников противоправным и отменил его.

Также суд постановил взыскать в пользу истца 1331,20 уплаченного судебного сбора.

Решение может быть обжаловано в Третий апелляционный административный суд.

Мобилизация в Украине: какие изменения готовят

В Украине готовят масштабную реформу мобилизации и бронирования, основные предложения которой должны быть представлены до 1 декабря. Правительство уже ввело новые лимиты бронирования: до 95% работников для предприятий ОПК и энергетики и до 50% для международных проектов. Также пересматривают критерии критичности предприятий и обсуждают возможную отмену отдельных отсрочок, в частности для студентов и многодетных родителей.

Среди других предложений так называемые «ротации с бизнесом», когда предприятия смогут получить полное бронирование в обмен на добровольное направление части работников в армию. Для уклонистов и военных в СЗЧ также рассматриваются более жесткие ограничения, в частности блокировка счетов, арест имущества и запрет на управление автомобилем. Эти инициативы находятся на стадии обсуждения.

В то же время, хотя общий мобилизационный возраст начинается с 25 лет, отдельные категории мужчин в возрасте 18–24 лет также подлежат мобилизации. Речь идет, в частности, о военнообязанных с соответствующим статусом, выпускниках военных кафедр с офицерскими званиями и бывших работниках силовых структур. Юристы советуют проверять военно-учетные данные в «Резерв+», чтобы избежать ошибок в определении статуса.

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