Мужчину с работы отвезли в ТЦК и дали повестку, но он резко отказался от мобилизации: как это закончилось

В Кировоградской области к 3 годам и 4 месяцам приговорили мужчину, который категорически отказался от мобилизации.

На суде он подтвердил не желание служить в армии.

Об этом говорится в приговоре Голованевского районного суда Кировоградской области.

По данным суда, мужчина проходил срочную службу в 2017-2018 годах. В декабре 2023 года он прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. В январе мужчина получил повестку для прохождения военной службы, однако он уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал. Он также пояснил, что «в декабре 2023 года он по направлению РТЦК прошел медицинский осмотр и получил заключение о пригодности к военной службе. После нового года его с работы забрали и привезли в ТЦК, где он получил повестку на 05.01.2024 года для дальнейшего направления на военную службу по мобилизации. Однако на отправку 05.01.2024 года он не прибыл, поскольку имеет семью, сожительницу, которая сейчас беременна, и сына, которым кроме него некому помогать и обеспечивать. От прохождения службы категорически отказывается».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Кривом Роге " ограниченно пригодный" мужчина дважды отказывался брать повестку.

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