Мужчину с ВИЧ, туберкулезом и травмами сочли годным: что решил суд

ВВК признала годным мужчину с десятком болезней / © ТСН.ua

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Одесский окружной административный суд отменил постановление ВВК, которое сочло годным к службе военнообязанного с рядом тяжелых диагнозов и травм. Основанием для такого решения стали грубые процедурные нарушения при проведении медицинского осмотра.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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ВВК признала годным мужчину, который заявил о ВИЧ, туберкулезе и переломе позвоночника

Как следует из материалов дела № 420/5201/26, 26 января 2026 мужчину доставили для прохождения ВВК в КНП «Ивановский МЦ» Ивановского поселкового совета Одесской области. По результатам осмотра комиссия выдала справку №1100, признав его годным к военной службе.

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Мужчина с этим не согласился и обратился в суд. В исковом заявлении он указал, что комиссия проигнорировала его жалобы и не провела должного обследования. По его словам, он имеет целый букет заболеваний: хронический гепатит С, ВИЧ-инфекцию, туберкулез, наркотическую зависимость, варикоз с трофическими язвами, дорсопатию, сколиоз, остеохондроз, спондилолиз, грыжи, протрузию и радикулопатию.

Кроме того, истец заявил о последствиях многочисленных травм — переломах челюсти и позвоночника, отсутствии зубов, повреждении стопы и колена, а также перенесенной черепно-мозговой травме, из-за которой страдает от повышенного давления.

Отдельно он сообщил, что имел судимости в 2000-2001 годах и 2024-м с испытательным сроком на один год.

В ходе рассмотрения дела суд подчеркнул, что не проверял достоверность всех указанных диагнозов, поскольку оценка состояния здоровья требует специальных медицинских знаний и входит в компетенцию врачей. В то же время, предметом судебного разбирательства была именно законность процедуры проведения осмотра.

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В ходе проверки суд установил ряд системных нарушений со стороны ВВК:

Неполный состав врачей. Игнорирование медкарт. Отсутствие базовых анализов. У мужчины даже не взяли общий анализ крови, исследования мочи, а также не определили группу крови и резус-фактор.

Ответчики отзыва на иск не предоставили и установленные обстоятельства не опровергли.

В результате суд признал противоправным и отменил постановление ВВК о пригодности мужчины к военной службе, а также взыскал в его пользу 1331,20 грн судебного сбора.

В то же время, это решение не означает автоматического признания истца непригодным — оно лишь отменяет заключение комиссии, принятое с нарушением закона.

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На Буковине мобилизовали гражданина Германии

Напомним, народный депутат Георгий Мазураш сообщил, что на Буковине мобилизовали гражданина Германии, который приехал в гости к родственникам. По словам нардепа, украинское гражданство мужчины было прекращено в 2017 году, о чем свидетельствует справка от посольства, а о его задержании уже проинформировали посольство Германии.

Мазурашу заявил, что мужчину удерживают в учебном центре и предположил, что этот инцидент может негативно повлиять на отношения с Германией.

В то же время, в ответе миграционной службы в ТЦК указано, что в их базах отсутствуют данные о прекращении гражданства, а мужчина считается гражданином Украины на основании выданного в 2013 году паспорта. Нардеп подверг критике такие действия военкомата, назвав их безосновательными и вредными для международного имиджа страны.

Черновицкий областной ТЦК и СП отверг нарушение, заявив, что по данным реестров мужчина является гражданином Украины, правом на отсрочку не воспользовался и был признан ВВК пригодным к службе. Они подчеркнули, что справки о прекращении гражданства во время призыва он не предоставлял, а военнослужащие действовали четко в рамках действующего законодательства.

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