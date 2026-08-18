- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 590
- Время на прочтение
- 3 мин
Мужчину с ВИЧ, туберкулезом и травмами сочли годным: что решил суд
Мужчину, который заявил о ВИЧ, туберкулезе, гепатите С и многочисленных травмах, ВВК сочла пригодным к военной службе. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что медосмотр провели с рядом нарушений.
Одесский окружной административный суд отменил постановление ВВК, которое сочло годным к службе военнообязанного с рядом тяжелых диагнозов и травм. Основанием для такого решения стали грубые процедурные нарушения при проведении медицинского осмотра.
Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».
ВВК признала годным мужчину, который заявил о ВИЧ, туберкулезе и переломе позвоночника
Как следует из материалов дела № 420/5201/26, 26 января 2026 мужчину доставили для прохождения ВВК в КНП «Ивановский МЦ» Ивановского поселкового совета Одесской области. По результатам осмотра комиссия выдала справку №1100, признав его годным к военной службе.
Мужчина с этим не согласился и обратился в суд. В исковом заявлении он указал, что комиссия проигнорировала его жалобы и не провела должного обследования. По его словам, он имеет целый букет заболеваний: хронический гепатит С, ВИЧ-инфекцию, туберкулез, наркотическую зависимость, варикоз с трофическими язвами, дорсопатию, сколиоз, остеохондроз, спондилолиз, грыжи, протрузию и радикулопатию.
Кроме того, истец заявил о последствиях многочисленных травм — переломах челюсти и позвоночника, отсутствии зубов, повреждении стопы и колена, а также перенесенной черепно-мозговой травме, из-за которой страдает от повышенного давления.
Отдельно он сообщил, что имел судимости в 2000-2001 годах и 2024-м с испытательным сроком на один год.
В ходе рассмотрения дела суд подчеркнул, что не проверял достоверность всех указанных диагнозов, поскольку оценка состояния здоровья требует специальных медицинских знаний и входит в компетенцию врачей. В то же время, предметом судебного разбирательства была именно законность процедуры проведения осмотра.
В ходе проверки суд установил ряд системных нарушений со стороны ВВК:
Неполный состав врачей.
Игнорирование медкарт.
Отсутствие базовых анализов. У мужчины даже не взяли общий анализ крови, исследования мочи, а также не определили группу крови и резус-фактор.
Ответчики отзыва на иск не предоставили и установленные обстоятельства не опровергли.
В результате суд признал противоправным и отменил постановление ВВК о пригодности мужчины к военной службе, а также взыскал в его пользу 1331,20 грн судебного сбора.
В то же время, это решение не означает автоматического признания истца непригодным — оно лишь отменяет заключение комиссии, принятое с нарушением закона.
На Буковине мобилизовали гражданина Германии
Напомним, народный депутат Георгий Мазураш сообщил, что на Буковине мобилизовали гражданина Германии, который приехал в гости к родственникам. По словам нардепа, украинское гражданство мужчины было прекращено в 2017 году, о чем свидетельствует справка от посольства, а о его задержании уже проинформировали посольство Германии.
Мазурашу заявил, что мужчину удерживают в учебном центре и предположил, что этот инцидент может негативно повлиять на отношения с Германией.
В то же время, в ответе миграционной службы в ТЦК указано, что в их базах отсутствуют данные о прекращении гражданства, а мужчина считается гражданином Украины на основании выданного в 2013 году паспорта. Нардеп подверг критике такие действия военкомата, назвав их безосновательными и вредными для международного имиджа страны.
Черновицкий областной ТЦК и СП отверг нарушение, заявив, что по данным реестров мужчина является гражданином Украины, правом на отсрочку не воспользовался и был признан ВВК пригодным к службе. Они подчеркнули, что справки о прекращении гражданства во время призыва он не предоставлял, а военнослужащие действовали четко в рамках действующего законодательства.