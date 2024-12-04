Мужчину задержали на блокпосту и дали повестку: как ему удалось избежать мобилизации

В Закарпатской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Береговского районного суда Закарпатской области.

По данным суда, мужчина в марте 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Он получил повестку для отправки на военную службу, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал. Он отметил, что его «задержали на блокпосту и дали повестку».

"На вызов по повестке он не смог явиться в связи с болезнью матери, которую завезли в больницу. Кроме этого пояснил, что не настаивал на выдаче ему повестки для явки в РТЦК и СП по месту его регистрации, то есть в г. Мукачево. При этом, отметил, что для установления ухода за матерью он не смог собрать все необходимые документы", - говорится в приговоре суда.

Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Закарпатья виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, осужденный в Украине получил повестку и во второй раз отказался от мобилизации.

Читайте также: