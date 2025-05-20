Мужчину, защищавшего село от оккупантов, осудили: в чем его обвинили

Виталий Куколь / © Суспільне

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Виталий Куколь, изготовивший в марте 2022 года взрывчатку и заменявший дорогу для российских войск, получил приговор.

Об этом сообщает «Суспільне».

После деоккупации Тростянца Виталий разминировал дорогу, а взрывчатку отдал местной терробороне. Тогда же начал работу в волонтерском центре.

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15 мая на судебных прениях Куколь говорил:

«Не дало мне государство оружия, а как я должен защищать свою семью, общину? Что должны делать полицейские и убежавшие. Поэтому, суд, я прошу вынести справедливое решение и оправдать меня», — отмечал он.

Суд признал его виновным в изготовлении взрывчатых веществ и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы Однако мужчину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

В 2023 году мужчина также рассказывал, как его собака Тобиус помогала ему в партизанской деятельности, а в 2024 году нашла его мертвым. Тогда он обратился к стражам порядка с просьбой найти и наказать виновного в убийстве собаки.

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© Суспільне

Однако в главном управлении Нацполиции Сумщины сказали только, что продолжаются следственные действия.

На эту ситуацию отреагировал и украинский журналист Олег Новиков, отметив, что это невероятный сюр.

Он добавил, что сам приговор еще не опубликован, однако, как появится, он его выложит на странице.

Однако прокуратура Сумщины объяснила, что мужчину осудили не за участие в обороне села, а за незаконное хранение оружия после деоккупации региона.

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Как отмечают в ведомстве, приговор был вынесен из-за того, что мужчина отказался добровольно сдать оружие после того, как территория была освобождена от оккупантов.

«Лицо, ранее уже шесть раз осужденное, в том числе за незаконное хранение боеприпасов и наркотиков, продолжало производить оружие у себя дома. Он отказывался сдавать ее, прикрываясь якобы необходимостью в защите от врага», — сообщили в прокуратуре.

Во время обыска в домовладении правоохранители обнаружили и изъяли ружье, два пистолета и более килограмма пороха.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала 17-летнего жителя города Лозовая Харьковской области, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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