Мужчины должны получить "метку" в военном билете: что такое штрих-код и почему без него будут проблемы

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Сейчас украинские военкоматы готовятся перейти к единой электронной базе – каждому мужчине в возрасте 18-60 лет присвоят электронный код.

ТСН.ua объясняет, зачем этот код нужен.

VIN-код — это идентификационный код, который Реестр "Оберіг" автоматически присваивает военнообязанному, и при проверке документов работниками ТЦК или полиции будет видно, обновило ли лицо свои данные.

Для чего нужен электронный код

Одна из главных его функций — быстро находить сведения о любом лице, состоящем на военном учете. Именно благодаря электронному номеру не нужно искать всю информацию в картотеках, она уже доступна в электронной форме.

Коды, которые будут вручать украинцам, будут состоять из 19 цифр и будут шифровать всю личную информацию о владельце. Процесс формирования базы данных должен завершиться к концу этого года, а затем смогут использовать все уполномоченные силовые структуры.

Ожидается, что код будет содержать не только персональные данные украинца, но и будет показывать, где он находится. Это значительно упростит работу военкоматов, потому что мужчин не придется искать. Указанные коды вклеят каждому в его военный билет.

Как будут присваивать электронные коды

Процедура будет напоминать вручение повесток. Граждане, официально трудоустроенные, могут получить специальный вызов от представителей военкоматов, прибывших на их рабочие места. В документе будет указано обязательство явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для актуализации данных. Что касается официально безработных, их призывают добровольно явиться в ТЦК и СП.

Как узнать свой VIN-код

VIN-код или электронный код военнообязанного формируется автоматически при внесении данных о нем в реестр. Но юристам уже известны случаи, когда людей вызывают в ТЦК для присвоения VIN-кодов.

Это означает, что человек может получить повестку и явиться в ТЦК, чтобы вписать или вклеить электронный код в свой военно-учетный документ.

Необходимо ли военнообязанному запоминать электронный код

Знать, запоминать такой код не является обязанностью военнообязанного.

Его распечатывают и вклеивают в военный билет. Для этого не нужно срочно идти в ТЦК. Код могут вклеить в военный билет, когда военнообязанного позовут для сверки данных или прохождения военно-врачебной комиссии. Согласия на присвоение кода по закону не требуется.

Напомним, все данные мужчин в Украине после вступления в силу Закона №10449 "О мобилизации" будут обновлены и поступят в Единый государственный реестр. Электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая.

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