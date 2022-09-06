"Мужчины, эвакуируйтесь": оккупанты в Мариуполе планируют провести в сентябре "первую волну мобилизации"

В мэрии Мариуполя призывают местных мужчин мобилизационного возраста эвакуироваться и не дать россиянам "превратить себя в пушечное мясо".

Во временно оккупированном Мангусском районе и Мариуполе захватчики планируют в течение сентября провести "мобилизацию" среди местных жителей.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своей странице в Telegram.

"Мобилизация. В последний день августа в Мангуше состоялось заседание гауйляйтеров. От донецкого руководства поступило указание срочно возобновить военный учет в Мариупольском районе. Более того, такое протокольное поручение положено на бумагу. Это значит, что, по крайней мере, Мангуский район ждет уже официальная в течении сентября. По нашим данным, такое же указание получено и по Мариуполю, однако исполнение отсрочено на две недели. То есть ориентировочно в 20-х числах сентября Мариуполь и район ожидает первая волна мобилизации", - написал он.

Андрющенко обратился к мужчинам мобилизационного возраста, которые живут на этих территориях, срочно эвакуироваться.

"Пока не введен запрет – эвакуируйтесь. Любым путем в любую сторону. Не дайте превратить себя в пушечное мясо", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы рассказывали, как боевики "ЛНР" скрутили и принудительно "мобилизовали" мужчину в Луганске, когда он пришел забирать своего ребенка из детского сада.

Читайте также: