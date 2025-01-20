Мужчины, которые вернутся из-за границы, получат бронирование: Чернышев назвал условие

Украине в условиях уменьшения населения нужны работники, в частности в оборонной промышленности, энергетике и реконструкции.

Украина сейчас остро нуждается в работниках, поэтому правительство готово гарантировать бронирование от мобилизации тем беженцам, которые согласятся вернуться домой и работать на критических предприятиях.

Об этом министр национального единства Алексей Чернышев сообщил в комментарии немецкому изданию dpa.



По словам Чернышева, значительное количество украинцев серьезно рассматривает возможность возвращения домой.

"Для нас это критически важные предприятия или критические отрасли", — сказал министр.

В частности, в рамках этих усилий в Берлине и в других местах будут созданы так называемые "хабы единства", чтобы помогать украинским беженцам с трудоустройством, жильем и образовательными возможностями.

Однако те украинцы, которые решат остаться в Германии, также получат поддержку, например, во время поиска работы или получения профессиональной квалификации.

Ранее министр национального единства Алексей Чернышев заявил, что половина мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину из-за границы, не дожидаясь окончания войны, в случае решения вопроса с бронированием.

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