Мужчины массово получают “электронные письма от ТЦК”: в чем дело

Эти сообщения, вероятнее всего, можно ассоциировать с русскими группировками.
Мужчины массово получают электронные письма от ТЦК. Это фишинг, целью которого является похищение ваших персональных и банковских данных.
Об этом сказал Виктор Жора, экс-замглавы Госспецсвязи, пишет “Труха Украина”.
Подробности
Как отмечают, в опасности находятся пользователи электронной почты и популярных мессенджеров. Оказалось, что никакой рассылки е-приглашений от ТЦК нет, а сами письма открывать небезопасно.
"Я бы советовал пользователям, которые получили подобные сообщения, что меньше всего проверять их на наличие вредоносных ссылок на таких сервисах как VirusTotal", — отметил Жора.
Читайте также: