Мужчины мобилизационного возраста должны быть в Украине: громкое заявление Зеленского

Будут мобилизовать украинцев из-за границы / © ТСН

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Президент Владимир Зеленский считает, что все украинские мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине.

Об этом глава государства сказал во время визита в Ирландию.

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Зеленского попросили прокомментировать проблему возвращения украинцев, выехавших за границу из-за войны.

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«Если они мобилизационного возраста, конечно, они должны быть в Украине. И, конечно, мы бы хотели очень сильно, чтобы они вернулись. Но это очень сложный вопрос. Потому есть много разных обстоятельств», — заявил Зеленский.

Напомним, Евросоюз продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года. В то же время, решение предусматривает новые условия для военнообязанных мужчин-украинцев.

Также мы писали, что количество украинцев с временной защитой в ЕС снова выросло.

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