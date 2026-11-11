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Мужчины мобилизационного возраста должны быть в Украине: громкое заявление Зеленского
Президент Зеленский в Ирландии высказался по поводу возвращения украинских мужчин домой.
Президент Владимир Зеленский считает, что все украинские мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине.
Об этом глава государства сказал во время визита в Ирландию.
Зеленского попросили прокомментировать проблему возвращения украинцев, выехавших за границу из-за войны.
«Если они мобилизационного возраста, конечно, они должны быть в Украине. И, конечно, мы бы хотели очень сильно, чтобы они вернулись. Но это очень сложный вопрос. Потому есть много разных обстоятельств», — заявил Зеленский.
Напомним, Евросоюз продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года. В то же время, решение предусматривает новые условия для военнообязанных мужчин-украинцев.
Также мы писали, что количество украинцев с временной защитой в ЕС снова выросло.