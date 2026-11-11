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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Мужчины мобилизационного возраста должны быть в Украине: громкое заявление Зеленского

Президент Зеленский в Ирландии высказался по поводу возвращения украинских мужчин домой.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Будут ли мобилизовывать украинцев из-за границы

Будут мобилизовать украинцев из-за границы / © ТСН

Президент Владимир Зеленский считает, что все украинские мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине.

Об этом глава государства сказал во время визита в Ирландию.

Зеленского попросили прокомментировать проблему возвращения украинцев, выехавших за границу из-за войны.

«Если они мобилизационного возраста, конечно, они должны быть в Украине. И, конечно, мы бы хотели очень сильно, чтобы они вернулись. Но это очень сложный вопрос. Потому есть много разных обстоятельств», — заявил Зеленский.

Напомним, Евросоюз продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года. В то же время, решение предусматривает новые условия для военнообязанных мужчин-украинцев.

Также мы писали, что количество украинцев с временной защитой в ЕС снова выросло.

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