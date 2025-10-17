ТСН в социальных сетях

Мужчины на "Гелике" угнали военнообязанного с авто ТЦК: подробности

В Тернопольской области двое мужчин на «Mercedes G-Class» помогли бежать военнообязанному. Также ранен сотрудник ТЦК.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
ТЦК

ТЦК / © Цензор.нет

17 октября вблизи села Плебановка (Теребовлянская община) неизвестные на автомобиле Mercedes-Benz G-Class создали аварийную ситуацию и подрезали служебный транспорт территориального центра комплектования.

Об этом сообщает Тернопольский областной ТЦК СП.

Во время конфликта нападавшие забрали военнообязанного, которого сотрудники ТЦК везли в учебный центр, и скрылись с места происшествия. После наезда автомобиля злоумышленников один работник ТЦК получил травму ноги.

Обоих подозреваемых уже задержала полиция. Факт квалифицирован по ч. 1 ст. 114-1 УКУ («Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины»), которая предусматривает от пяти до восьми лет заключения. Расследованием будет заниматься СБУ под руководством областной прокуратуры.

Напомним, в Киеве возле станции метро «Почайная» полиция совместно с ТЦК жестко задержала мужчину. В Сети публикуют видео, где на кадрах заметно, как прохожие пытаются отбить мужчину. Однако военные в сопровождении полиции не реагировали на замечания прохожих. А мужчину повели в автомобиль.

Двое военнослужащих погибли из-за наехавшей на блокпост фуры. Это произошло около семи утра в Одесской области. Водителя грузовика задержали, полиция открыла уголовное производство.

