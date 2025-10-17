Мужчины на "Гелике" угнали военнообязанного с авто ТЦК: подробности

ТЦК / © Цензор.нет

17 октября вблизи села Плебановка (Теребовлянская община) неизвестные на автомобиле Mercedes-Benz G-Class создали аварийную ситуацию и подрезали служебный транспорт территориального центра комплектования.

Об этом сообщает Тернопольский областной ТЦК СП.

Во время конфликта нападавшие забрали военнообязанного, которого сотрудники ТЦК везли в учебный центр, и скрылись с места происшествия. После наезда автомобиля злоумышленников один работник ТЦК получил травму ноги.

Обоих подозреваемых уже задержала полиция. Факт квалифицирован по ч. 1 ст. 114-1 УКУ («Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины»), которая предусматривает от пяти до восьми лет заключения. Расследованием будет заниматься СБУ под руководством областной прокуратуры.

