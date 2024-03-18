Мужчины принесли домой найденный дрон и начали его разбирать: Прокудин сообщил о смертельном исходе

Три человека погибли на Херсонщине.

В Херсонской области, в селе Львове на Бериславщине, погибли трое местных жителей. Мужчины 45, 55 и 67 лет принесли домой ранее найденный во дворе российский FPV-дрон и начали его разбирать. В результате сдетонировал боеприпас.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Все трое получили тяжелые ранения и скончались по дороге в больницу.

Александр Прокудин выразил соболезнования родным и близким погибших и призвал быть очень осторожными и не подбирать подозрительные предметы.

"Отйдите на безопасное расстояние и вызывайте спасателей или полицию", — напомнил он.

Тем временем россияне продолжают обстреливать населённые пункты Херсонской области. Так, 16 марта из-за вражеских обстрелов ранения получили четыре человека.

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