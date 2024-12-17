Мужчины с II и III группой инвалидности должны пройти повторный осмотр: новые правила

Такое обязательство касается тех лиц, кому инвалидность была установлена до вступления закона в силу — то есть до 1 января 2025 года.

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена ​​вторая или третья группа инвалидности со сроком повторного осмотра, должны будут пройти оценку повседневного функционирования с 1 апреля по 1 ноября 2025 года. Такое обязательство касается тех лиц, кому инвалидность была установлена до вступления закона в силу — то есть до 1 января 2025 года.

Как отмечает "Судебно-юридическая газета", это касается случаев, когда инвалидность была установлена ​​до вступления в силу закона о реформе МСЭК (до 1 января 2025 года), а срок повторного осмотра пришелся на период военного положения, но человек не прошел такой осмотр из-за условий, определенных Кабмином.

Согласно финальной редакции заключительных положений законопроекта о реформе МСЭК, лицам, которым инвалидность была установлена ​​медико-социальными экспертизами, гарантируется полная сохранность их статуса и социальной защиты на весь период, определенный действующим законодательством Украины.

Документами, подтверждающими инвалидность для совершеннолетних лиц, являются:

• выписка или справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией, выданная до 31 декабря 2024 по форме, утвержденной Министерством здравоохранения;



• выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица по установлению инвалидности, оформленных по соответствующей форме, утвержденной Минздравом.

Другие категории лиц, кроме тех, для кого проведение оценки невозможно, должны пройти эту процедуру до 1 апреля 2026 года. При этом Кабмин будет определять причины невозможности прохождения повторного осмотра или оценки повседневного функционирования во время военного или чрезвычайного положения.

Если человек не может пройти осмотр или оценку по уважительным причинам, перечень которых определит Кабмин, то эта процедура переносится на период после завершения военного положения, но не позднее чем через шесть месяцев после его отмены или прекращения. В то же время, инвалидность и процент потери трудоспособности продолжаются автоматически до последнего дня шестого месяца после прекращения военного положения, если оценка не состоится раньше.

Напомним, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.