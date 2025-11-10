Военные на передовой / © Getty Images

Мужчины старше 55 лет уже являются обузой на линии фронта.

Об этом заявил главный сержант роты огневой поддержки в 5-й отдельной штурмовой киевской бригаде Юрий Сиротюк в комментарии hromadske.

«Во время мобилизации на физические критерии „сейчас все закрывают глаза, а потом это вылезает боком“, — говорит 49-летний Сиротюк, ныне находящийся на Новопавловском направлении.

Военный уверен: при наборе в отдельные роды войск, например штурмовые подразделения, должно быть ограничение по возрасту.

«Что я увидел за четыре года войны: что большинству людей после 55 лет, которые находятся на передке (а мы здесь безвылазно и без ротаций), очень тяжело. Я вот заходил с таким человеком на позицию. Мы шли на открытке — дроны и тому подобное. А он через каждые 50 метров становится, потому что задыхается. Соответственно, и я должен был с ним останавливаться, и все остальные. Это всех подвергает опасности», — говорит он.

«Будем честными: мужчины старше 55 лет — уже обуза на переднем крае. Кроме единиц, имеющих некое уникальное казацкое здоровье. Поэтому может и преступление держать там людей. По его мнению, этот вопрос можно было бы урегулировать если не законом, то внутренними приказами. К примеру, о переводе на тыловые должности», — говорит Юрий Сиротюк.

«Даже когда у нас внутри происходят какие-то движения, то всегда спрашивают: „Сколько лет? Этих нам не давайте“. То есть, есть внутреннее понимание в армии, что люди определенного возраста уже не могут выполнять задачи», — говорит Сиротюк.

«Уже четвертый год [полномасштабной] войны. Уже есть что осмыслить. И есть понимание того, что это рациональное требование. Убрать мужчин 55-60 лет из окопа — это не оголить фронт. Просто нужно думать, кем тех людей заменить», — отмечает военнослужащий.

Напомним, в Сумской области 55-летний мужчина после визита в ТЦК оказался в реанимации.