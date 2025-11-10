- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 160
- Время на прочтение
- 2 мин
Мужчины старше 55 лет — уже обуза на линии фрота — военный
Во время набора к отдельным родам войск, например штурмовых подразделений, должно быть ограничение по возрасту, убежден военный
Мужчины старше 55 лет уже являются обузой на линии фронта.
Об этом заявил главный сержант роты огневой поддержки в 5-й отдельной штурмовой киевской бригаде Юрий Сиротюк в комментарии hromadske.
«Во время мобилизации на физические критерии „сейчас все закрывают глаза, а потом это вылезает боком“, — говорит 49-летний Сиротюк, ныне находящийся на Новопавловском направлении.
Военный уверен: при наборе в отдельные роды войск, например штурмовые подразделения, должно быть ограничение по возрасту.
«Что я увидел за четыре года войны: что большинству людей после 55 лет, которые находятся на передке (а мы здесь безвылазно и без ротаций), очень тяжело. Я вот заходил с таким человеком на позицию. Мы шли на открытке — дроны и тому подобное. А он через каждые 50 метров становится, потому что задыхается. Соответственно, и я должен был с ним останавливаться, и все остальные. Это всех подвергает опасности», — говорит он.
«Будем честными: мужчины старше 55 лет — уже обуза на переднем крае. Кроме единиц, имеющих некое уникальное казацкое здоровье. Поэтому может и преступление держать там людей. По его мнению, этот вопрос можно было бы урегулировать если не законом, то внутренними приказами. К примеру, о переводе на тыловые должности», — говорит Юрий Сиротюк.
«Даже когда у нас внутри происходят какие-то движения, то всегда спрашивают: „Сколько лет? Этих нам не давайте“. То есть, есть внутреннее понимание в армии, что люди определенного возраста уже не могут выполнять задачи», — говорит Сиротюк.
«Уже четвертый год [полномасштабной] войны. Уже есть что осмыслить. И есть понимание того, что это рациональное требование. Убрать мужчин 55-60 лет из окопа — это не оголить фронт. Просто нужно думать, кем тех людей заменить», — отмечает военнослужащий.
Напомним, в Сумской области 55-летний мужчина после визита в ТЦК оказался в реанимации.