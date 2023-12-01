Муженко дал оценку "наездам" Безуглой на Залужного

На прошлой неделе депутат от "Слуги народа" и заместитель главы парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Марианна Безуглая заявила, что главком ВСУ Валерий Залужный якобы "не смог предоставить план замысла на 2024 год".

Генерал Виктор Муженко в интервью Би-би-си заявил, что подобные заявления только вредят – и не только военным.

"Во-первых, надо понимать, что такого документа, который называется "план войны", его не существует в природе вообще. Есть план обороны Украины. Это комплексный документ, касающийся практически всех министерств – и иностранных дел, и внутренних дел, и экономики и финансов, других государственных структур, и это все сводится Министерством обороны в единый документ, который называется план обороны Украины, который рассматривается на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины и утверждается президентом, и есть документ чисто военный, не вошедший в этот комплект — это стратегический план применения Вооруженных сил, который разрабатывается Генеральным штабом, подписывается главнокомандующим, соглашается с министром обороны и представляется на утверждение президенту, и после его утверждения отрабатывается план применения Вооруженных сил — это тоже комплексный документ. от ознакомления с этим документом и им приходится только та часть, которая касается их. И есть только несколько человек – их можно пересчитать по пальцам одной руки — имеющих допуск в полном объеме к такому документу. Какой документ должен быть представлен Верховной Раде или на комитете по вопросам национальной безопасности и обороны? То, что сейчас заявляют, это просто даже не непрофессионализм, это полное непонимание ситуации и вопросов стратегического оборонного планирования. Поэтому все эти наезды – это тоже элемент какой-нибудь информационной операции", — пояснил он.

По его словам, подобные заявления не добавляют энтузиазма и не способствуют поднятию боевого духа в воинских частях, когда они видят эти все перипетии, происходящие у них за спиной, в тылу.

Скандал с Безуглой: что известно

26 ноября Марьяна Безуглая подвергла критике действия высшего военного командования ВСУ, в частности Валерия Залужного. Она заявила, что главнокомандующий ВСУ не смог предоставить план на следующий год, а военное командование Украины никак не предлагает реформировать мобилизационные процессы в стране. По ее словам, такие руководители должны уйти в отставку.

На следующий день, 27 ноября, в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Затем Марьяна Безуглая прокомментировала свои критические высказывания в сторону высшего командования Вооруженных сил Украины. О мотивах своих действий нардеп рассказала в интервью BBC Украина 27 ноября.

В комментарии журналистам Безуглая отметила, что не считает публикацию своих громких заявлений ошибкой, ее высказывания были "очень щекотливыми" и коснулись только "части айсберга".

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