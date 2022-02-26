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"Мужественно защищал родную Украинскую землю": в Житомирской области погиб 19-летний военный из Волыни

"Мужественно защищал родную Украинскую землю": в Житомирской области погиб 19-летний военный из Волыни

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"Мужественно защищал родную Украинскую землю": в Житомирской области погиб 19-летний военный из Волыни

Украинский военнослужащий Артур Фацинец, фото/Владимир-Волынская городская территориальная община. Официальная страница

В родном Владимире осталась мама бойца и трое его сестричек и братик.

Сегодня утром, 26 февраля, в Житомирской области погиб 19-летний военнослужащий из Волыни Артур Фацинец.

Об этом сообщила пресс-служба Владимирской городской территориальной общины.

Известно, что украинский боец служил в базирующейся во Владимире 14-й ОМБР.

"Сегодня утром на Житомирщине погиб житель Владимира, 19-летний военнослужащий 14-й ОМБр Артур Фацинец. Погибший Герой из династии военнослужащих. Во Владимире осталась его мама и трое сестричек и братик. Мужественно защищал родную Украинскую землю от врага" – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 26 февраля во время защиты Киева погиб 22-летний командир танка из Львовщины Виталий Сапыло.

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