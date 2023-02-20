Мужество и лидерство: что написал Байден в гостевой книге Мариинского дворца

Глава Белого дома выразить "солидарность с свободолюбивым народом Украины".
Президент США Джо Байден во время своего визита в Киев оставил послание в гостевой книге Мариинского дворца.
Фото послания опубликовал в соцсетях вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков.
"Для меня большая честь снова быть принятым в Киеве, чтобы выразить солидарность и дружбу с свободолюбивым народом Украины. Господин президент (Владимир Зеленський. – Ред.), примите мое глубокое уважение за Ваше мужество и лидерство. Слава Украине! Джо Байден", — говорится в послании главы Белого дома.
Grateful for support, Mr.Biden! Это большой honor ti welcome @POTUS to Kyiv!— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) 20 Feb. 2023
@USAmbKyiv #StandWithUkraine pic.twitter.com/C1OC6FKmjW
Напомним, что сегодня, 20 февраля, президент США Джо Байден приехал в Киев с незапланированным визитом. Это первый визит президента США в Украину с 2008 года.
Во время своего визита глава Белого дома анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 500 млн долларов, в который войдут боеприпасы и средства защиты неба над Украиной.
Также президент США заявил, что захватническая война Путина идет к поражению.
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