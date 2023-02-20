Мужество и лидерство: что написал Байден в гостевой книге Мариинского дворца

Президент США Джо Байден во время своего визита в Киев оставил послание в гостевой книге Мариинского дворца.

Фото послания опубликовал в соцсетях вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков.

"Для меня большая честь снова быть принятым в Киеве, чтобы выразить солидарность и дружбу с свободолюбивым народом Украины. Господин президент (Владимир Зеленський. – Ред.), примите мое глубокое уважение за Ваше мужество и лидерство. Слава Украине! Джо Байден", — говорится в послании главы Белого дома.

Напомним, что сегодня, 20 февраля, президент США Джо Байден приехал в Киев с незапланированным визитом. Это первый визит президента США в Украину с 2008 года.

Во время своего визита глава Белого дома анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 500 млн долларов, в который войдут боеприпасы и средства защиты неба над Украиной.

Также президент США заявил, что захватническая война Путина идет к поражению.

Читайте также: