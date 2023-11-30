"Мужики, это ад!": оккупант показал десятки трупов под Авдеевкой (видео)

Россияне продолжают идти войной на Украину, чтобы сгнить в наших черноземах.
Так, оккупант показал потери армии РФ под Авдеевкой. Он подчеркнул, что там настоящий ад, за последнюю неделю пало очень много солдат.
Видео обнародовал журналист Юрий Бутусов.
В поисках Алика
На обнародованных кадрах российский военнослужащий ходит среди десятков мертвых солдат. Оккупант вместе с другими пытается отыскать тело своего сослуживца по имени Алик. Захватчики жалуются, что уже восьмые сутки находятся на позиции под Авдеевкой без должной поставки – не подвозят даже воду.
"Бл**ь, своего никак не найдем, он или 300-й, или... Алика мы ищем. Он где-то здесь, в районе 50 метров", – констатировал военную армию РФ.
По данным аналитики Института изучения войны, в ноябре 2023 года потери российских войск в среднем составляют 931 человек в день. Да, акцентирует Бутусов, это официально "самый урожайный" месяц для армии РФ с начала полномасштабного вторжения.
"Но в самой России потери живой силой никто не считает – ведь так велел российский недофюрер", – подытожил журналист.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 300 тысяч военных. Это близкие цифры к подсчетам Генштаба ВСУ.
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