"Мужики, это ад!": оккупант показал десятки трупов под Авдеевкой (видео)

Россияне продолжают идти войной на Украину, чтобы сгнить в наших черноземах.

Так, оккупант показал потери армии РФ под Авдеевкой. Он подчеркнул, что там настоящий ад, за последнюю неделю пало очень много солдат.

Видео обнародовал журналист Юрий Бутусов.

Россияне жалуются, что на фронте – настоящий ад

В поисках Алика

На обнародованных кадрах российский военнослужащий ходит среди десятков мертвых солдат. Оккупант вместе с другими пытается отыскать тело своего сослуживца по имени Алик. Захватчики жалуются, что уже восьмые сутки находятся на позиции под Авдеевкой без должной поставки – не подвозят даже воду.

"Бл**ь, своего никак не найдем, он или 300-й, или... Алика мы ищем. Он где-то здесь, в районе 50 метров", – констатировал военную армию РФ.

По данным аналитики Института изучения войны, в ноябре 2023 года потери российских войск в среднем составляют 931 человек в день. Да, акцентирует Бутусов, это официально "самый урожайный" месяц для армии РФ с начала полномасштабного вторжения.

"Но в самой России потери живой силой никто не считает – ведь так велел российский недофюрер", – подытожил журналист.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 300 тысяч военных. Это близкие цифры к подсчетам Генштаба ВСУ.

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