Музыкальный плейлист громкого скандала: что слушали фигуранты коррупции в "Энергоатоме"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с юмором отреагировало на общественный интерес к аудиозаписям, полученным в рамках резонансной операции «Мидас», и опубликовало необычный релиз — плейлист из песен, звучавших на записях разговоров.

Об этом сообщило НАБУ в Threads.

В сообщении ведомства отмечается, что они решили удовлетворить любопытство слушателей и собрать эти треки в отдельную подборку.

«Да, мы знаем, вы искали этот плейлист. Не нужно оправдываться, мы тоже не могли устоять и собрали для вас подборку треков, которые отлично подойдут для фонового прослушивания», — говорится в публикации НАБУ.

Бюро также добавило к музыкальной подборке небольшой подтекст, связанный с актуальными вызовами: «Пусть эта подборка согреет вас в холодное время и добавит немного света в наши блекауты».

Представляем хит парад от фигурантов операции «Мидас»:

Мадонна-La Isla Bonita

Тартак — Сотовая любовь

Red Hot Chili Peppers — California

Sting — Shape of my heart

Kaleo — Way down we go

Aurora — Summer son

Напомним, 10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, министра юстиции Германа Галущенко, его эксрадника Игоря Миронюка, а также в компании «Энергоатом».

Скандальные подробности, обнародованные ВАКС, быстро привели к реакции на самом высоком уровне. Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что министерша энергетики и министр юстиции не могут оставаться на своих должностях.

Также сообщалось, что один из эпизодов из «пленок НАБУ» свидетельствует о том, что президент Украины Владимир Зеленский позвонил по телефону министру юстиции (эксминистру энергетики) Герману Галущенко после сообщения от бизнесмена Тимура Миндича.