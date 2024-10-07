МВД готовит изменения в порядке выдачи водительского удостоверения и регистрации авто: что нужно знать

Обнародован проект постановления правительства о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины по вопросам выдачи водительского удостоверения и регистрации транспортных средств.

Министерство внутренних дел Украины готовит изменения в порядке выдачи водительского удостоверения и регистрации автомобилей.

Обнародован проект постановления КМУ "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по вопросам выдачи водительского удостоверения и регистрации транспортных средств".

Проект, в частности, предусматривает:

предоставление возможности выбора оператора почтовой связи, осуществляющего доставку водительских прав, свидетельств о регистрации транспортного средства и номерных знаков (в случае их выдачи);

урегулирование вопроса снятия с учета транспортного средства по желанию владельца, транспортное средство которого временно участвует в дорожном движении территории Украины;

предоставить возможность лицам, не достигшим возраста для получения права на управление транспортными средствами, сдавать теоретический экзамен в ТСЦ МВД.

Напомним, украинских водителей международных перевозок обязали получить специальный код.

В Украине меняют правила получения водительского удостоверения

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