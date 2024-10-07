МВД готовит изменения в порядке выдачи водительского удостоверения и регистрации авто: что нужно знать

Обнародован проект постановления правительства о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины по вопросам выдачи водительского удостоверения и регистрации транспортных средств.
Министерство внутренних дел Украины готовит изменения в порядке выдачи водительского удостоверения и регистрации автомобилей.
Обнародован проект постановления КМУ "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по вопросам выдачи водительского удостоверения и регистрации транспортных средств".
Проект, в частности, предусматривает:
- предоставление возможности выбора оператора почтовой связи, осуществляющего доставку водительских прав, свидетельств о регистрации транспортного средства и номерных знаков (в случае их выдачи);
- урегулирование вопроса снятия с учета транспортного средства по желанию владельца, транспортное средство которого временно участвует в дорожном движении территории Украины;
- предоставить возможность лицам, не достигшим возраста для получения права на управление транспортными средствами, сдавать теоретический экзамен в ТСЦ МВД.
Напомним, украинских водителей международных перевозок обязали получить специальный код.
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