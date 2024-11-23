На электронной карте уже можно найти фотокопии более тысячи архивных дел, а также данные о том же количестве документов, которые были уничтожены в 1956 году.

Министерство внутренних дел Украины совместно с Музеем Голодомора обнародовало тысячи уголовных дел, связанных с преступлениями советской власти во время Голодомора 1932-1933 годов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игор Клименко.

"Голодомор — тяжкое и циничное преступление против человечности. Трагедия украинского народа, вызванная россией. Это подтверждают документы и воспоминания очевидцев тех событий. Так россия совершает и сейчас, истязая голодом пленных и гражданских", — говорится в сообщении.

На электронной карте уже можно найти фотокопии более тысячи архивных дел, а также данные о том же количестве документов, которые были уничтожены в 1956 году. Они приводят доказательства, что голод был инструментом покорения украинского народа.

"Мы должны помнить об этом, чтобы никогда не уступать свою свободу", — добавил Клименко.

Напомним, на ВОТ россияне призывают сдавать тех, кто чтит память жертв Голодомора — ЦНС.

Читайте также: