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МВД начало формирование штурмовых бригад "Гвардия наступления" для усиления сил обороны

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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МВД начало формирование штурмовых бригад "Гвардия наступления" для усиления сил обороны

Фото: УНИАН

В бригады могут вступать добровольцы.

Министерство внутренних дел Украины приняло решение создать штурмовые бригады, которые направят на усиление сил обороны и освобождение оккупированных территорий.

Об этом в эфире Единого телемарафона заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко.

"Решение создать штурмовые бригады было принято нашими работниками, которые имеют достаточно ярости, чтобы избивать врага. Многие наши военнослужащие, защищавшие и защищающие нашу страну, вышли с инициативой набрать людей в такие подразделения. Поэтому было принято решение, что всех желающих кто является патриотом, кто потерял дома или родных из-за войны, объединить в такие бригады. Мы уже начали формировать такие подразделения, которые нацелены на то, чтобы освободить наши территории и стать на международно признанные границы. Это наша ближайшая цель", — сказал он. Игорь Клименко.

По его словам, основу подразделений будут составлять действующие полицейские, пограничники, нацгвардейцы, "люди, прошедшие горнило 2014-2015 годов, часть которых воевала уже и в 2022 году".

"Часть из них ранена. Подразделения будут состоять исключительно из добровольцев, которыми двигает патриотизм и таких людей очень много в нашем государстве", — сказал Клименко.

По его словам, чтобы присоединиться к "Гвардии наступления" нужно подать соответствующую анкету на сайте storm.mvs.gov.ua, где представлены все комплектующиеся бригады.

"Записаться можно онлайн, заполнив анкету и в течение часа перезвонит оператор и проконсультирует, в какой рекрутинговый пункт прийти, их по Украине уже больше 140. Адреса этих пунктов есть на сайте, каждый доброволец может прийти в ближайший пункт", — рассказал Клименко.

Он отметил, что для всех бойцов этих бригад сохраняются льготы для военнослужащих и полицейских. Военные могут пойти на контракт или по мобилизации, это касается Госпогранслужбы и Нацгвардии.

"Все льготы и социальные гарантии сохраняются, кроме того, мы предлагаем достойную зарплату. Также мы предлагаем возможность получить профессию в учебных заведениях МВД. И, конечно, каждый будет иметь возможность утилизировать врага", — сказал Игорь Клименко.

Добавим, что в Киеве открыли выставку, посвященную работникам МВД. Это сотрудники разных подразделений ведомства. Кто-то из них на передовой, кто-то документирует военные преступления, а кто-то тушит пожары, в частности после российских обстрелов.

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Дата публикации
Просмотры
156
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