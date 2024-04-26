МВД – о годовщине катастрофы на ЧАЭС: "Над миром снова нависла ядерная опасность"

В МВД напомнили, что 38 лет назад весь мир потрясла авария на Чернобыльской АЭС – крупнейшая техногенная катастрофа в истории. А теперь над всем миром снова нависла ядерная опасность.

Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко написал в Сети 26 апреля.

Клименко указал, что 38 лет назад весь мир потрясла авария на ЧАЭС. В ликвидации последствий взрыва и укрощении радиационного воздействия участвовали сотни тысяч украинских граждан, первыми из которых были и работники МВД. Они пожертвовали здоровьем, а иногда и жизнью ради безопасности человечества.

Министр напомнил, что когда в начале полномасштабного вторжения России оккупанты захватили ЧАЭС, украинские военные, в частности бойцы Нацгвардии, ценой собственной жизни защищали Чернобыльскую зону и в результате выгнали оттуда врага.

"Но сегодня над всем миром снова нависла ядерная опасность. Самая большая в Европе — Запорожская АЭС — оккупирована. Это нарушение международного права, настоящий терроризм. Мы должны быть сплоченными, чтобы остановить зло и никогда больше не допустить трагедий", — подчеркнул Клименко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Может ли повториться Чернобыльская катастрофа?! Ликвидатор рассказал свою историю!

К слову, 18 апреля МАГАТЭ сообщило об очередной попытке атаки беспилотника на учебный центр ЗАЭС.

Читайте также: