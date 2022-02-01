МВД подтвердило задержание скандального экс-полковника Голубана по делу о массовых беспорядках

Правоохранители считают Голубана одним из организаторов массовых беспорядков в Киеве.

Министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил информацию о задержании бывшего полковника полиции Юрия Голубана по подозрению в подготовке к массовым беспорядкам в Украине.

Соответствующее заявление глава МВД озвучил в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Да, действительно, это человек по фамилии Голубан, который был сотрудником правоохранительных органов и имеет очень непонятную историю прошлого, в частности, в 2014 году. Поэтому меня, как министра, тоже волнует, почему тогда в той истории не поставили точку", – отметил Монастырский.

По его убеждению, правоохранительные органы, в частности СБУ, должны снова обратиться к фактам предыдущего дела в рамках этого или нового уголовного производства, "поскольку человек попал в поле зрения правоохранительных органов именно как организатор массовых беспорядков".

Как сообщалось, 30 января полиция задержала группу людей, планировавших массовые беспорядки в центре Киева. По версии правоохранителей, организаторы собирались привлечь около пяти тысяч человек, которым обещали от 800 до 2,5 тыс. долларов вознаграждения, в зависимости от "видов работ".

Среди нарушителей должны были быть, в частности, 1,5 тыс. "титушек", которым предлагали устроить столкновения с полицейскими, жечь шины и использовать салюты и огнетушители.

"Это планировалось заранее. Обязательно должно было быть насилие среди участников митинга. Должна была пролиться кровь. Была заготовлена специальная бутафорская кровь, которая в результате конфликтов с правоохранителями должна была якобы пролиться среди активистов", — рассказывал глава МВД.

Напомним, что экс-полковник Нацполиции Юрий Голубан с 1994 года служил в спецподразделениях МВД Украины и СБУ, в частности, в "Альфе". В 2014 году он ушел в батальон "Киев-1", служил в горячих точках АТО, являлся командиром роты спецназначения в ГУНП в Донецкой области.

После столкновения на блокпосте полиции и сторонников блокады в марте 2017 года президент Петр Порошенко наградил Голубана орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Также в 2017 году СБУ приняла к расследованию заявление народного депутата Игоря Луценко о полковнике полиции Юрии Голубане, которое разоблачало последнего в связях с сепаратистами. Ранее нардеп указывал на причастность полицейского к убийству украинских бойцов под Карловкой.

Также один из главарей так называемой ДНР Александр Ходаковский заявлял, что Голубан — бывший боевик батальона "Восток". Он обнародовал видео, на котором якобы Голубан находится рядом с террористами, захватившими часть Донбасса.

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