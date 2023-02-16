МВД представило обновленный состав руководства: кто получил должности

Правительство Украины назначило пятерых новых заместителей министра внутренних дел, а также государственного секретаря МВД Украины.

Об этом идет речь на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Государственным секретарем Министерства внутренних дел Украины назначена Инна Ящук, которая до этого исполняла обязанности Госсекретаря МВД. Она отвечает за организацию работы аппарата министерства, а также координирует работу учреждений образования системы МВД и системы здравоохранения и реабилитации.

Кроме того, Кабмин переназначил двух заместителей:

Богдана Драпятого, который будет отвечать за взаимодействие с Верховной Радой Украины и парламентскими комитетами и координировать работу сервисных центров МВД. Также на него возложена организация и контроль в вопросах гуманитарного разминирования.

Майора полиции Екатерина Павличенко, которая продолжит работу в сфере соблюдения прав человека, гендерного равенства и противодействия домашнему и гендерно обусловленному насилию, а также будет координировать международную деятельность МВД, процесс обмена и освобождения военнопленных.

Среди назначенных – трое новых заместителей министра:

Генерал полиции третьего ранга Алексей Сергеев, возглавлявший Департамент организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины, отныне будет отвечать, среди прочего, за стратегическое планирование деятельности министерства и внедрение и реализацию проектов МВД.

Генерал полиции третьего ранга Василий Тетеря, до назначения заместителем министра внутренних дел занимавший должность заместителя Председателя Национальной полиции. Направлением его ответственности будут вопросы развития государственной авиации, внутреннего аудита, материально-технического обеспечения МВД.

Полковник полиции Леонид Тимченко, возглавлявший Департамент информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины. В новой должности он будет отвечать за цифровую трансформацию и цифровизацию сервисов системы МВД, а также курировать работу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада назначила экс-главу Нацполиции Игоря Клименко новым министром внутренних дел.

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового главу МВД Игоря Клименко.

Отметим, что изменения в МВД начались после трагедии в Броварах, произошедшей в начале 2023 года, 18 января. Вертолет ГСЧС упал на один из жилых микрорайонов города. В результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе ребенок и руководство МВД, которое находилось на борту вертолета. Среди руководителей министерства погибли министр, первый замминистра и государственный секретарь МВД.

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