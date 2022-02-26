МВД предупредило о фейковых звонках из номеров военнослужащих: как выявить обман

МВД предупредило о фейковых звонках из номеров военнослужащих: как выявить обман

МВД советует задавать вопросы, на которые знаете только вы и ваш родственник-военнослужащий знают ответ.

Близким, друзьям и родственникам украинских военнослужащих проходят звонки из номеров бойцов. Родственникам сообщают фейковую информацию о состоянии и месте нахождения защитников.

Об этом сообщает МВД Украины.

Информация проверяется на достоверность.

Но если такие звонки действительно будут, МВД советует задавать вопросы, на которые знаете только вы и ваш родственник-военнослужащий знают ответ, например:

Название детского сада, в корорый ходил;

Номер школы, в которой учился;

День рождения матери.