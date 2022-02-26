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МВД предупредило о фейковых звонках из номеров военнослужащих: как выявить обман

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МВД предупредило о фейковых звонках из номеров военнослужащих: как выявить обман

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МВД советует задавать вопросы, на которые знаете только вы и ваш родственник-военнослужащий знают ответ.

Близким, друзьям и родственникам украинских военнослужащих проходят звонки из номеров бойцов. Родственникам сообщают фейковую информацию о состоянии и месте нахождения защитников.

Об этом сообщает МВД Украины.

Информация проверяется на достоверность.

Но если такие звонки действительно будут, МВД советует задавать вопросы, на которые знаете только вы и ваш родственник-военнослужащий знают ответ, например:

  • Название детского сада, в корорый ходил;
  • Номер школы, в которой учился;
  • День рождения матери.

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