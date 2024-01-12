МВД России объявило в розыск бывшего вице-президента "Газпромбанка", уехавшего воевать на стороне ВСУ

Министерство внутренних дел страны-агрессорки России объявило в розыск уехавшего воевать за Украину бывшего вице-президента "Газпромбанка" Игоря Волобуева.

Информация об этом появилась в базе розыска российского ведомства, пишет "Медиазона".

На это Волобуев с иронией отреагировал в Facebook.

Розыск Волобуева МВД РФ

"Час тому написал, что меня объявили в московии в розыск. А главное, что в объявлении назвали русским, и добавил собственное еще советское свидетельство о рождении, где мои родители указаны украинцами. Так вот – ФБ удалил мой текст, мол, я "передал конфиденциальную информацию". Та йой, ФБ, мое свидетельство, где хочу, там и выкладываю!", — написал он.

По какой именно статье УК разыскивают Волобуева, неизвестно. В октябре 2023 года Минюст объявил его "иностранным агентом".

В конце декабря Волобуев написал в Facebook, что почти год служит в Интернациональном легионе Украины. В него в том числе входят "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России".

Весной 2022 года после отъезда в Киев Волобуев рассказал изданию Telegraph о "бесследной" пропаже всех денег со своих счетов в Газпромбанке. Он назвал это "расплатой за дезертирство" и сказал, что "лучше будет спать на улице, чем покинет Украину".

Волобуев 16 лет был сотрудником "Газпрома", затем еще шесть лет работал в "Газпромбанке". После переезда в Украину его уволили. Мужчина родился в Ахтырке Сумской области. По его словам, после аннексии Крыма в 2014 году он "дал себе слово", что поедет воевать, если "русские танки придут" в его родной город.

Напомним, Игорь Волобуев в июле 2023 года получил награду ВСУ "Золотой крест".

История бывшего вице-президента "Газпромбанка", сбежавшего из России защищать Украину

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