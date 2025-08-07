МВД цифровизировало получение выписок из Единого реестра лиц, пропавших без вести: какая процедура

Пропавшие без вести

МВД цифровизировало процесс получения выписок из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Он занимает несколько шагов онлайн.

Об этом пишет глава МВД Игорь Клименко .

Как подать документы

По словам Клименко, с сегодняшнего дня для получения выписки не нужно отправлять запрос по почте или по электронному адресу. Вы можете сделать это онлайн. Конкретные шаги:

Авторизируйтесь в Едином окне для граждан

Выберите подходящую услугу

Укажите информацию о себе и о пропавшем человеке

Подпишите запрос электронной подписью

"Подать запрос можно в любое время суток. Сервис автоматически сохраняет ваш черновик, который до момента подписания можно корректировать. Также вы можете контролировать состояние выполнения запроса, а после получения документа - скачать его в любое время", - отметил Клименко.

Да, родственники смогут не ждать неделями после подачи, а получить результат через несколько дней.

Раньше мы рассказывали, что у Наталии Шестак из Чернигова без вести пропали на фронте мужчина, его родной племянник и зять - муж младшей дочери. В поиске информации о мужчинах вся родная Наталья постоянно ходит на обмены военнопленных. Вместе с женщинами и 7-летний внук Наталии — Кирилл.

Щемящая история — в материале корреспондентки ТСН Валентины Доброты.