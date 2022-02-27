МВД Украины создало сайт с фото и информацией о российских пленных и убитых

МВД Украины создало сайт с фото и информацией о российских пленных и убитых

На сайте оперативно размещают информацию о пленных и убитых российских боевиках.

Министерство внутренних дел Украины создало специальный сайт 200rf.com для родственников российских оккупантов, где они смогут найти информацию о пленных и убитых солдатах в Украине с момента начала оккупации.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Он заверил, что родственники, которые обращаются за помощью, получат обратную связь.

"Ваши власти забрали у ваших родственников телефоны, и они не имеют возможности связаться с вами, и вы вообще не знаете, что с ними происходит. В связи с этим был создан сайт 200rf.com. На этом сайте мы выкладываем фото и видео погибших, чтобы вы могли их идентифицировать. Мы выкладываем документы погибших и попавших в плен", — заявил Денисенко.

Экспертная служба МВД будет также оказывать платные услуги по ДНК-идентификации погибших российских солдат.

Министерство будет информировать родственников, где они смогут забрать тела.

МВД обращалось в Красный Крест, чтобы передать тела русских солдат родным, однако Россия не отвечает на запрос.