МВД усилит меры безопасности в школах: что изменится с 1 сентября

В учебных заведениях Украины от 1 сентября 2024 вводят должность офицера службы образовательной безопасности (СОБ). Они будут выполнять правоохранительную, наставническую и просветительскую функцию.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на заявление заместителя Министра внутренних дел Екатерины Павличенко.

Цель нововведения — усиление безопасности учащихся и педагогического персонала в условиях войны, что является одной из приоритетных задач МВД.

"Для этого ведомство совместно с Национальной полицией Украины, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Министерством образования и науки Украины выстраивает модель безопасности учреждений общего среднего образования. В частности, совершенствует нормативно-правовую базу в сфере усиления безопасности в учебных заведениях", — подчеркнула Павличенко.

Модель безопасности в школах предусматривает:

обустройство укрытий гражданской защиты;

усиление пожарной безопасности;

обеспечение пропускного режима в учреждениях среднего образования;

проведение учений по безопасности;

повышение квалификации педагогического персонала;

координацию и взаимодействие уполномоченных субъектов, ответственных за создание безопасной образовательной среды.

"Правоохранительная функция офицеров СОБ включает обеспечение правопорядка, патрулирование территории и предотвращение правонарушений. Также офицеры безопасности будут осуществлять координацию пропускного режима, чтобы ни одно постороннее лицо или подозрительный предмет не угрожали безопасности детей", — пояснила исполняющая обязанности начальника Управления организации СОБ Нацполиции Надежда Сытник.

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