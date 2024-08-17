МВД усилит меры безопасности в школах: что изменится с 1 сентября

В школах вводят должность офицера службы образовательной безопасности.
В учебных заведениях Украины от 1 сентября 2024 вводят должность офицера службы образовательной безопасности (СОБ). Они будут выполнять правоохранительную, наставническую и просветительскую функцию.
Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на заявление заместителя Министра внутренних дел Екатерины Павличенко.
Цель нововведения — усиление безопасности учащихся и педагогического персонала в условиях войны, что является одной из приоритетных задач МВД.
"Для этого ведомство совместно с Национальной полицией Украины, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Министерством образования и науки Украины выстраивает модель безопасности учреждений общего среднего образования. В частности, совершенствует нормативно-правовую базу в сфере усиления безопасности в учебных заведениях", — подчеркнула Павличенко.
Модель безопасности в школах предусматривает:
- обустройство укрытий гражданской защиты;
- усиление пожарной безопасности;
- обеспечение пропускного режима в учреждениях среднего образования;
- проведение учений по безопасности;
- повышение квалификации педагогического персонала;
- координацию и взаимодействие уполномоченных субъектов, ответственных за создание безопасной образовательной среды.
"Правоохранительная функция офицеров СОБ включает обеспечение правопорядка, патрулирование территории и предотвращение правонарушений. Также офицеры безопасности будут осуществлять координацию пропускного режима, чтобы ни одно постороннее лицо или подозрительный предмет не угрожали безопасности детей", — пояснила исполняющая обязанности начальника Управления организации СОБ Нацполиции Надежда Сытник.