МВД запустило для россиян сайт "Потерь.НЕТ": среди погибших – Путин, Медведев и Лавров (фото)

МВД Украины запустило веб-ресурс информирования о потерях врага "Потерь.НЕТ".

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Установлена информация о более чем 56 тысячах граждан России, а также представителях так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые заходили на территорию Украины с оружием в руках и погибли здесь. Среди идентифицированных погибших также указаны представители частных военных компаний и других военных "формирований", – сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

По его словам, идея проекта возникла после того, как министр обороны РФ Шоцйгу в сентябре прошлого года озвучил потери России в количестве 5937 человек. Однако к тому времени потери окупантов составили уже более 50 тысяч человек. В настоящее время установлена информация о 56 827 погибших оккупантах. На сайте содержатся фамилия, имя, отчество оккупанта, место и дата гибели, а также фотография (при наличии).

Каждый небезразличный гражданин Украины может приобщиться к наполнению базы сайта. Для этого нужно зайти на сайт и отправить на указанный электронный ящик информацию об известных данных погибшего врага. "Информацию обязательно проверят, и если она подтвердится, ею дополнят нашу базу данных", – сказал замминистра.

Что интересно, среди погибших окупантов в базе данных есть тезки диктатора Путина, главы МИД РФ Лаврова и бывшего президента РФ, "аватара" Медведева.