МВФ оценил закон о НАБУ: как это решение повлияет на экономику Украины

Международный валютный фонд / © Reuters

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Международный валютный фонд (МВФ) жестко раскритиковал недавние действия Украины , приведшие к лишению независимости национальных антикоррупционных органов. Фонд призывает отменить это решение, предупреждая о серьезных негативных последствиях украинской экономики.

Об этом пишет Bloomberg.

«Нейтрализует эффективность»: позиция МВФ

«Принятый закон, по нашему мнению, нейтрализует эффективность антикоррупционных институций Украины», — заявила представитель МВФ Джули Козак во время брифинга в четверг.

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Она подчеркнула, что «с нашей точки зрения это было бы очень проблематично для макроэкономической стабильности и роста в Украине».

По словам Козак, в последнее десятилетие МВФ сделал развитие независимых институтов для выявления и преследования взяточничества «центральным» элементом своего взаимодействия с Украиной.

«Это поможет уравнять условия игры, улучшить бизнес-климат и привлечь частные инвестиции в Украину, и это центральный элемент повестки дня реформ Украины», — подчеркнула она.

Представитель МВФ также отметила, что Фонд «действительно принимает во внимание намерение правительства внести новый законопроект для восстановления независимости антикоррупционных институций».

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Кроме того, Козак сообщила, что сотрудники МВФ «активизируют обсуждение» с Украиной в ближайшие недели относительно ее потребностей в финансировании в 2026 году и в среднесрочной перспективе.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект №12414 . Этот документ, который поддержали 263 народных депутата. Его отдельные положения ликвидируют независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В Украине вспыхнули протесты из-за ограничения самостоятельности НАБУ и САП.

Представители G7 и ЕС ожидают от Украины укрепления антикоррупционных институтов.

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