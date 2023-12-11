МВФ принял решение, что позволит Украине получить очередной транш: какая его сумма

Украина показала неплохие результаты, особенно ввиду того, что наше государство находится в состоянии войны.
Исполнительный совет МВФ утвердил второй пересмотр программы EFF для Украины. Это открывает путь к получению очередного транша в размере 900 млн. долларов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Подробности
Шмыгаль отметил, что в Фонде отметили наши достижения в реализации программы и реформ, несмотря на полномасштабную войну. Украина выполнила все поставленные задачи, как законодательные инициативы по:
- усовершенствование Бюджетного кодекса;
- усиление налоговой политики;
- антикоррупционных мер и т.д.
По словам премьер-министра, программа в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины в целом предполагает выделение 15,6 млрд долларов. Их делят на 4 года для поддержания экономической стабильности и восстановления нашего государства.
"Благодарю МВФ и украинскую команду за скоординированную и последовательную работу по укреплению и развитию Украины", – подытожил Шмыгаль.
Напомним, МВФ ожидает рост ВВП Украины до 4,5% к концу этого года.
Читайте также: