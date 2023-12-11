МВФ принял решение, что позволит Украине получить очередной транш: какая его сумма

Украина показала неплохие результаты, особенно ввиду того, что наше государство находится в состоянии войны.

Исполнительный совет МВФ утвердил второй пересмотр программы EFF для Украины. Это открывает путь к получению очередного транша в размере 900 млн. долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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Шмыгаль отметил, что в Фонде отметили наши достижения в реализации программы и реформ, несмотря на полномасштабную войну. Украина выполнила все поставленные задачи, как законодательные инициативы по:

усовершенствование Бюджетного кодекса;

усиление налоговой политики;

антикоррупционных мер и т.д.

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По словам премьер-министра, программа в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины в целом предполагает выделение 15,6 млрд долларов. Их делят на 4 года для поддержания экономической стабильности и восстановления нашего государства.

"Благодарю МВФ и украинскую команду за скоординированную и последовательную работу по укреплению и развитию Украины", – подытожил Шмыгаль.

Напомним, МВФ ожидает рост ВВП Украины до 4,5% к концу этого года.

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