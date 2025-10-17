МВФ шокировал прогнозом относительно количества населения на 2030 год

Популяция Украины / © ТСН.ua

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал новый прогноз по численности населения Украины. По оценкам аналитиков, по завершении войны население страны стабилизируется на уровне около 34 миллионов человек.

Об этом говорится в октябрьском отчете МВФ World Economic Outlook 2025.

Как менялось население во время войны

До начала полномасштабного вторжения, в 2021 году, в Украине проживало около 41 миллиона человек. Уже в 2022 году, по оценкам МВФ, численность сократилась почти на 7 миллионов — до 34,5 млн человек.

В 2023 году этот показатель уменьшился до 34,0 млн, а в 2024-м — до 33,3 млн.

Прогноз МВФ к 2030 году

Согласно базовому сценарию Фонда, предусматривающему завершение войны в конце 2025 года и частичное возвращение беженцев, динамика выглядит так:

Год Численность населения, млн человек 2025 32,86 2026 33,38 2027 34,01 2028 33,98 2029 33,96 2030 33,94

Как видно из прогноза, после 2026 ожидается медленное восстановление численности, которое впоследствии стабилизируется на уровне 33-34 миллионов.

Почему нет точных данных о населении

Сейчас официальной статистики по количеству украинцев нет. Глава Государственной службы статистики Арсен Макарчук еще летом признал, что из-за боевых действий и массовой миграции невозможно точно определить, сколько людей реально проживает в Украине.

В августе чиновник анонсировал, что до конца 2025 года планируется обновленная оценка численности населения, однако старт этого проекта пока не объявлен.

Демографические вызовы после войны

Эксперты отмечают, что даже после победы Украина столкнется с глубокими демографическими проблемами:

значительное количество беженцев может не вернуться;

уровень рождаемости остается низким;

многие регионы теряют трудоспособное население.

В то же время, частичное возвращение украинцев из-за границы может помочь стабилизировать ситуацию, если государство создаст условия для безопасности, работы и достойного уровня жизни.

