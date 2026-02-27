ТСН в социальных сетях

МВФ согласовал Украине 8 млрд долларов, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 27 февраля 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

МВФ

МВФ / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 февраля 2026 года:

  • МВФ утвердил новую программу для Украины на 8 млрд долларов Читать далее –>

  • В Измаиле прозвучала серия взрывов во время атаки дронов Читать далее –>

  • Жена президента США впервые в истории проведет заседание Совбеза ООН Читать далее –>

  • Украинские АЭС вынужденно уменьшили генерацию: Шмигаль назвал причину Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>

