- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 868
- Время на прочтение
- 1 мин
МВФ согласовал Украине 8 млрд долларов, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 27 февраля 2026 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 февраля 2026 года:
МВФ утвердил новую программу для Украины на 8 млрд долларов
В Измаиле прозвучала серия взрывов во время атаки дронов
Жена президента США впервые в истории проведет заседание Совбеза ООН
Украинские АЭС вынужденно уменьшили генерацию: Шмигаль назвал причину
Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА