МВФ спрогнозировал, какой курс валют будет в Украине в 2024 году

До конца этого года может произойти существенная девальвация.

В Украине в следующем году стоимость покупки одного доллара может превысить 40 гривен. МВФ прогнозирует девальвацию уже в конце 2023 года.

Об этом сообщает World Economic Outlook, пишет "РБК Украина".

Как отмечается, в следующем году курс доллара в нашем государстве может превышать 40 гривен. Согласно расчетам МВФ, средний курс американской валюты к 2028 году будет достигать :

2023 год – 37,5 грн/доллар

2024 год – 41,4 грн/доллар

2025 год – 46,0 грн/доллар

2026 год – 48,9 грн/доллар

2027 год – 51,3 грн/доллар

2028 год – 53,9 грн/доллар.

До конца этого года может произойти существенная девальвация, в то время как средний курс выйдет на уровень 37,5 гривен за доллар. В то же время, ожидание МВФ относительно курса за последние годы не совпадало с реальным курсом в нашем государстве.

В то же время курс доллара в расчетах МВФ на 2024 год (41,4 грн/доллар) аналогичен тому, что правительство заложило в проект госбюджета в следующем году.

Напомним, что война в Израиле может подорвать мировую экономику.

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